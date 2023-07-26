У Японії рекордно скоротилася кількість населення та зріс наплив іноземців

За даними уряду Японії, населення країни скорочується рекордними темпами, водночас кількість іноземних громадян зросла до майже 3 мільйонів
Про це інформує Reuters.
Дані міністерства внутрішніх справ свідчать, що кількість населення Японії зменшилося у всіх 47 префектурах в загальному на 800 тисяч людей і становить 122,42 мільйона.
Водночас кількість іноземців, які проживають у Японії сягнула рекордних 2,99 мільйона, що на 10,7% більше, ніж торік. Крім того, це найбільший приріст іноземного населення за останні 10 років. Найбільше іноземців проживає у Токіо — майже 581 112 людей, тобто 4,2% від усіх жителів столиці.
Населення країни почало скорочуватися з 2008 року у зв’язку із низьким рівнем народжуваності. Уряд прагне розв’язати цю проблему різними способами, зокрема шляхом працевлаштування жінок.
Крім того, прем’єр-міністр Японії визначив своїм основним пріоритетом боротьбу зі скороченням народжуваності. Його уряд планує виділяти близько 25 млрд доларів на рік на догляд за дітьми та інші заходи для підтримки батьків.
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