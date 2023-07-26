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У РФ виникли проблеми зі стратегічними бомбардувальниками через санкції та нестачу комплектуючих

Ту-22М
У Росії загострюються проблеми зі стратегічними бомбардувальниками, які окупанти використовують для ударів по території України, через міжнародні санкції та нестачу комплектуючих

Про це повідомляє речник Генштабу Збройних сил Андрій Ковальов у телемарафоні.

«У російських окупантів через міжнародні санкції виникають реальні проблеми з озброєнням, насамперед з військовими літаками», — зазначив речник.

За його словами, на авіабазі Ханська окупанти розпочали підготовку, яка триватиме 6 місяців, для пілотів екіпажів літаків Ту-22 М3 та Ту-95 МР.

Головною причиною, за словами Ковальова, стали проблеми з продовженням регламенту льотної придатності літаків, насамперед Ту-22 М3, більшість з яких мають бортові системи, що вислужили свій ресурс.

«Нових комплектуючих росіяни не можуть купити закордоном, а самі вже давно не виробляють такі деталі, тому такі літаки не можуть далі безпечно експлотуватися», — додав речник.

26 июля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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