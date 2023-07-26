Скільки існує варіацій рулетки, Баккари, та гри у блекджек?

Варіанти настільних ігор були створені, щоб зацікавити гравців і дозволити брати участь тим, хто не любить традиційні правила. До популярних настільних ігор належать рулетка, блекджек і Баккара, і кожна має свої варіації. Хоча правила здебільшого однакові, налаштування роблять ігри захоплюючими. Вони дозволяють гравцям Космолот 24 придумувати абсолютно нові стратегії та по-справжньому вивчати мистецтво настільних ігор.

Припустімо, вам набридли традиційні настільні ігри, але ви не знаєте, з чого почати. У такому випадку цей посібник допоможе вам ознайомитися з варіантами рулетки, гри у блекджек та баккара, їх правилами та ключовими відмінностями.

Варіації рулетки

Європейська рулетка

Європейська рулетка є найпопулярнішим вибором для гравців у рулетку. Ви будете грати на колесі з 37 номерами, лише одним нулем і червоним і чорним кольорами. Перш ніж круп’є закрутить колесо, гравці роблять ставку на число та колір, на які, на їхню думку, впаде кулька. Потім дилер обертає колесо в одному напрямку і протилежно кидає м’яч.

Доступні кілька внутрішніх і зовнішніх ставок. Ви можете знайти детальне пояснення кожного типу в нашому посібнику щодо типів ставок у рулетку.

Важливо зауважити, що в європейській рулетці перевага будинку скорочується до 2,70%.

Американська рулетка

Правила американської рулетки схожі з правилами європейської рулетки: колесо з 38 чисел містить один 0 і один 00 на зеленому полі.

Американська рулетка також має внутрішні та зовнішні ставки — виплата ставок така ж, як і в європейській рулетці. Однак часто ця ймовірність трохи вища, і перевага будинку становить у середньому 5,26%. Через високу перевагу дому більшість досвідчених гравців вважають за краще грати в Європейську рулетку.

Французька рулетка

Французька рулетка та Європейська рулетка мають однакові налаштування колеса, з французькими столами, а не англійськими. Перевага дому у французькій рулетці дещо зменшена завдяки правилу La Partage, яке дає гравцям справедливий шанс виграти, використовуючи грошову ставку.

Міні рулетка

Як випливає з назви, Міні рулетка — це мініатюрна версія великої речі. Колесо має 12 червоних і чорних цифр разом з одним нулем.

Перевага дому зменшилася до 3,85%, що робить міні рулетку популярним вибором для початківців.

Рулетка з кількома колесами

Рулетка з кількома колесами має ті самі правила, що і європейська рулетка, з однією ключовою відмінністю: ви можете обертати до восьми коліс одночасно. Ваша ставка буде застосована до всіх восьми коліс, що збільшує ваші шанси на виграш.

Варіації гри у блекджек

Американський блекджек

American Blackjack є найпопулярнішим варіантом гри. Перш ніж гравець визначиться зі своєю рукою, дилер отримає картку з обличчям у свердловині разом з іншою картою. Гравці повинні спробувати отримати 21, щоб виграти, і «вдарити» або «залишитися», щоб отримати ваше число. Якщо тобі понад 21 року, ти «пропадаєш». Американський блекджек використовує 6-8 стандартних колод. Гравці можуть подвоїти будь-яке значення. Гравці можуть ділити карти однакової вартості тричі.

Європейський блекджек

Правила гри в європейський блекджек такі ж, як і в американський блекджек, з деякими ключовими відмінностями та дещо більшими обмеженнями. Дилеру роздається відкрита карта — другу картку він отримує лише після того, як ваша роздача буде завершена. У європейському блекджеку використовуються 2 стандартні колоди. Гравці можуть подвоїти лише значення 9, 10 або 11. Ви можете розділити свою руку лише один раз із картами з 10 значеннями.

Vegas Strip Блекджек

Правила блекджеку Vegas Strip є досить м’якими, коли справа доходить до розділення та подвоєння. Дилер бере загальну суму 16 або менше та має загальну суму від 17 до 21. Таким чином, ви можете подвоїти будь-яку початкову руку та розділити будь-яку пару (за винятком тузів).

Blackjack Switch

Blackjack Switch також дотримується схожих основних правил з однією ключовою варіацією – гравці отримують дві руки та грають у них окремо. Ви також можете міняти карти між двома руками, що дає вам більше переваг у виграші. Це один із найпопулярніших доступних варіантів гри у блекджек.

Блекджек Perfect Pairs

Perfect Paris — це додаткова ставка, яка зазвичай пропонується перед роздачею карт. Ви виграєте додаткову ставку, якщо ваші перші дві картки містять однакове значення або однакову лицеву карту.

Варіації Баккари

Міні Баккара

Лише сім гравців можуть приєднатися до міні грі Баккара одночасно, лише з одним круп’є. Ставки гравців є досить низькими (1,24% переваги будинку), що робить цю гру популярним вибором серед нових і існуючих гравців.

Chemin de Fer

Як випливає з назви, це французька версія Баккари, але якимось чином вона походить з Італії. Замість семи колод карт у цій грі використовується лише шість. Особа, яка роздає картки, є банкіром, а не круп’є; усі гравці по черзі стають банкірами. Карти роздаються обличчям вниз, і кожен гравець вирішує, чи хоче він брати третю карту чи ні. Гравець з найбільшою ставкою грає першим.

Punto Bunco

Варіація Punto Bunco народилася в 1950-х роках після того, як Баккара стала популярною в Аргентині. 12 гравців (так звані Punto) можуть приєднатися до столу з двома гравцями, необхідні для початку гри. Після цього круп’є перемішує та розподіляє, а третя карта роздається автоматично.

Baccarat Banque

У Baccarat Banque грають до 16 гравців. Лише один гравець може грати за дилера в цій грі (протягом усієї гри). Особа з найбільшою ставкою може грати в банкіра, доки не зможе більше робити ставки. Ключовою відмінністю в Baccarat Banque є позиція двох гравців — гравцеві роздають дві колоди, а банкіру — одну. Ви можете почати грати в цю гру, навіть якщо за столом приєднається лише один гравець.

Загалом, ви можете знайти безліч варіантів класичних настільних ігор — якщо вам набридли традиційні правила, ви можете знайти ці варіанти гарною заміною. Однак, хоча основні правила гри загалом однакові, важливо звернути увагу на ключові відмінності, щоб переконатися, що ваша стратегія ставок залишається успішною.

Пам’ятайте, що ніколи не відкидайте перевагу, коли визначите свою стратегію та обираєте варіативну гру. Кожна гра має власну дещо іншу перевагу, яка часто може працювати на вашу користь і дозволяти вам отримати від гри справді максимальну користь. Оскільки переваги компанії відрізняються залежно від обраного вами онлайн-казино, завжди важливо читати дрібний шрифт.