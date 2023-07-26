Сили оборони перебувають у Бахмуті й звідти видавлюють ворога

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Бахмутський напрямок — це ділянка фронту, де українські Сили оборони мають успіх важкими зусиллями, де вони продавлюють оборону ворога. Де зусиллями наших героїв ворог відступає й зазнає великих втрат. Просуваючись, українські Сили оборони звільняють наші території, і це є південь від Бахмута. Але поки зарано говорити, що це ключ до оточення окупованої частини Бахмута», — підкреслив Назаренко.

За словами заступника командира батальйону «Свобода», просування ЗСУ на Бахмутському напрямку дає можливість підтягнути інші системи дальнього ураження й завдавати ударів по ворожім комунікаціям.

«Це не є оточення Бахмута. Це артилерійський контроль над ворожими цілями й шляхами постачання в окуповану частину Бахмута. Крок за кроком Сили оборони роблять дива, руйнуючи міф про непереможну армію РФ. Ми руйнуємо міф про те, що ворог остаточно захопив Бахмут. Сили оборони України перебувають у місті, тримають оборону й видавлюють звідти окупантів», — наголосив Назаренко.