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Сили оборони перебувають у Бахмуті й звідти видавлюють ворога

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Бахмутський напрямок — це ділянка фронту, де українські Сили оборони мають успіх важкими зусиллями, де вони продавлюють оборону ворога. Де зусиллями наших героїв ворог відступає й зазнає великих втрат. Просуваючись, українські Сили оборони звільняють наші території, і це є південь від Бахмута. Але поки зарано говорити, що це ключ до оточення окупованої частини Бахмута», — підкреслив Назаренко.

За словами заступника командира батальйону «Свобода», просування ЗСУ на Бахмутському напрямку дає можливість підтягнути інші системи дальнього ураження й завдавати ударів по ворожім комунікаціям.

«Це не є оточення Бахмута. Це артилерійський контроль над ворожими цілями й шляхами постачання в окуповану частину Бахмута. Крок за кроком Сили оборони роблять дива, руйнуючи міф про непереможну армію РФ. Ми руйнуємо міф про те, що ворог остаточно захопив Бахмут. Сили оборони України перебувають у місті, тримають оборону й видавлюють звідти окупантів», — наголосив Назаренко.

  • 20 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони щодня продовжують просуватися вперед на відстань від 0,5 до 1 кілометра в межах контрнаступу, попри труднощі, з якими вони стикаються.
26 июля, 2023 | Category: Видео, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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