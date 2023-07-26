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Розвідка Британії: РФ вивела в Чорне море свій корвет для перехоплення комерційних суден

Розвідка Великої Британії повідомила, що після зриву «зернової угоди» Росія вивела в південну частину Чорного моря корвет «Сергєй Котов», що може свідчити про збільшення ризиків насильства у морі — розвідувальний огляд Міноборони Британії за 26 липня, опублікований у Twitter, «Європейська правда»

За даними відомства, корвет «Сергєй Котов» розгорнувся в південній частині Чорного моря і патрулює судноплавний шлях між Босфорською протокою і Одесою.

У розвідці вважають, що є вірогідність, що цей корвет увійде до складу оперативної групи з перехоплення комерційних суден, які, на думку Росії, прямують до України.

Як зазначили у відомстві Чорноморська зернова ініціатива стримувала виникнення бойових дій у Чорному морі.

Однак тепер «існує потенціал для зростання інтенсивності та масштабу насильства в цьому регіоні», додали у розвідці.

26 июля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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