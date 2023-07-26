Російська армія знищила 180 українських шкіл

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий повідомив, що під час війни в Україні війська російської армії завдали збитків понад тисячі закладам освіти по всій країні, зокрема, повністю зруйнували 180 українських шкіл. Ще більше, ніж 300 освітніх закладів, отримали серйозні пошкодження, а понад 1000 інших також постраждали й тепер перебувають під експертизою, щоб визначити, чи можливо їх відновити.

Міністр підкреслив, що уряд уважно ставиться до безпеки учнів та студентів. З метою забезпечення безпеки, до нового навчального року було виділено 1,5 млрд грн на облаштування укриттів. Згідно з оцінками, укриття існують в трьох чвертях українських шкіл різних рівнів якості. Проте, наголосив Лісовий, це не означає, що всі школярі можуть повернутися до навчання офлайн. Там, де безпека студентів є питанням, навчання продовжується в онлайн форматі, особливо в регіонах, прилеглих до зони бойових дій.

Міністр також закликав вищі навчальні заклади повернутися до офлайн-навчання з дотриманням всіх безпечних вимог для забезпечення високої якості освіти. Але, він визнає, що проблемою може стати міграція викладачів, яка може ускладнити відновлення аудиторного навчання. Тому керівництво навчальних закладів самостійно прийматиме рішення щодо формату навчання з огляду на ситуацію та безпеку студентів.