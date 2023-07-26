Путін не може згуртувати «російську еліту» – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що події, пов’язані з заколотом «Вагнера» та неадекватною реакцією Кремля на цю ситуацію, свідчать про можливу невпевненість російського президента Володимира Путіна у здатності згуртувати «російську еліту».

За даними The Washington Post, українські та європейські силові структури повідомили, що Путін не видавав наказів протягом більшої частини 24 червня, навіть попри попередження російських спецслужб щодо можливого заколоту, яке, ймовірно, вони отримали ще за два-три дні до подій.

Кремль і Путін не вчасно відреагували на повстання групи Вагнера, що залишило місцевим російським чиновникам приймати рішення стосовно можливого походу на Москву.

Згідно з експертами, така бездіяльність Кремля може вказувати на непідготовленість російських органів безпеки прямо стикнутися з викликом від групи Вагнера і, можливо, відсутність можливості оперативно припинити заколот.

Схоже, Кремль усвідомлює, що така «паралізована» реакція може підірвати стабільність режиму, і, швидше за все, консолідує свої внутрішні безпекові структури, зокрема, Росгвардію, для підготовки до подальших внутрішніх загроз і прояву рішучості.

Звіт також вказує на те, що нездатність Путіна діяти оперативно може свідчити про його невпевненість у здатності згуртувати навколо себе «російську еліту», що може вказувати на фракційність внутрішньої політики в Кремлі.