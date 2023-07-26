Наші втрати на Бахмутському напрямку у 8 разів менші, ніж у ворога, на Бердянському і Маріупольському — у 5,3 рази, — Міноборони

За час наступу захисники України здійснили військові дива, які ввійдуть у підручники.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Сили оборони:

— наступають в умовах, коли у ворога більше і зброї, і людей. В той час, як наступ вважається можливим коли навпаки.

«Разом з тим, наші війська просуваються. І питання треба ставити насамперед не про кількість пройдених кілометрів, а взагалі про факт — рухаємось вперед чи ні. Те, що ми рухаємось в умовах переваги ворога — є ознакою високої майстерності та мужності наших оборонців», — пояснила Маляр.

Також вона інформує, що кількість загиблих у нас на напрямках наступу значно менша ніж у ворога.

«На Бахмутському у нас гине у 8 разів менше, ніж у ворога. На Бердянському і Маріупольському у 5,3 рази менше.

Це при тому, що зазвичай більше втрачає сторона, яка наступає», — додала чиновниця.