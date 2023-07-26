Колективний Захід не розглядає варіант участі у війні, — британський полковник Грант

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

«Світ справді дозволив Путіну зайти у Крим, але давайте подивимося ще далі у минуле. Ніхто нічого не зробив, коли були конфлікти у Чечні та Грузії. Західний світ вже неодноразово проявляв певну слабкість, тому Путін рухався вперед», — зазначив полковник армії Великої Британії у відставці.

Глен Грант зауважив, що спільним у сьогоднішній війні з часами Другої світової та опісля є те, що йдеться про брак людей, які б серйозно сприймали цю війну.

«Зараз колективний Захід не розглядає, що їм можливо доведеться боротися. Фактично це вони робили з часів Другої світової війни, тобто не готуються до війни, не засвоюють необхідних уроків так, як це потрібно робити», — сказав військовий експерт.