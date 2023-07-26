Ексміністра закордонних справ Китаю Цінь Гана підозрюють у стосунках з журналісткою, — ЗМІ

Про це пише Firstpost з посиланням на Times.

25 липня на спеціальній сесії Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників Китаю з посади міністра закордонних справ КНР звільнили Цінь Гана. Причиною стала відсутність посадовця у публічному просторі протягом місяця.

Times повідомляє, що зникнення Цінь Гана сталося на тлі чуток про роман із Фу Сяотянь – репортеркою і телеведучою з Гонконгу, яка здобула освіту в Кембриджі. Раніше увагу громадськості привернула манера спілкування Цінь Гана з журналісткою Фу, яка працює на державному гонконзькому Phoenix Television, під час інтерв’ю, яке вона провела у березні минулого року. Тоді 57-річний Цінь Ган був послом Китаю у США.

Згідно з The Week, ширяться навіть чутки, що минулого листопада Фу Сяотянь народила сина. У профілі Цинь Гана на сайті МЗС Китаю зазначено, що він одружений і має сина. Times з посиланням на повідомлення місцевих ЗМІ пише, що Фу та її маленький син не з’являлися на людях уже кілька місяців.

У МЗС Китаю відмовилися коментувати чутки про можливий роман Цинь Гана та ведучої і їхню імовірну позашлюбну дитину. Речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, яку раніше запитували про відсутність Цінь, сказала, що вона «не має інформації для публікації».

Як повідомляє The Week, відповідаючи на запитання репортера про ймовірний роман, Мао зазначила: «Я не розумію цього питання».

Цікаво, що зауваження Мао щодо Циня не були включені в офіційні записи брифінгу, які пізніше були завантажені на вебсайт МЗС, повідомляє Radio Free Asia.

Комуністична партія Китаю офіційно забороняє працівникам мати такі стосунки. Високопосадовців, яких звинувачують у корупції, часто також згадують у подібних зв’язках.

Голову МЗС Китаю Цінь Гана, який місяць не з’являвся на публіці, звільнили з посади.