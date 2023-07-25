В росіян почався снарядний голод

За словами речника МО Наталії Гуменюк, російські війська відчувають значний дефіцит боєприпасів на лівобережжі, оскільки вже немає доступних маршрутів для поповнення запасів зі своїх задоволення. Огляд контролю над логістичними маршрутами став суттєвим ускладненням для швидкого поповнення втрачених арсеналів.

Гуменюк зазначила, що минулого тижня Сили оборони України успішно провели бойові дії щодо пунктів бойового постачання ворога. У результаті було знищено 5 складів з боєприпасами, що призвело до відчутного дефіциту снарядів у ворожих рядах. Внаслідок цього ворог став рідше використовувати великокаліберну артилерію, вдаючись до зброї, яка менше привертає увагу, такої як міномети та ракетно-артилерійські системи залпового вогню. Згідно з даними Гуменюк, в ході останньої ночі також була знищена великокаліберна гармата ворога, а також два диверсійних човни з групами, які намагалися маневрувати між островами.