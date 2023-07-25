Унаслідок атаки РФ 23 липня в Одесі пошкоджено щонайменше 61 будівлю, 146 квартир

Про це повідомили на офіційному сайті Одеси.

Комунальники проводять першочергові протиаварійні заходи: розбирають завали, розчищають дороги та проходи у дворах. Також комунальні служби фіксують пошкодження у квартирах одеситів для того, щоб вони змогли отримати матеріальну допомогу з міського бюджету.

Окрім того, відповідні служби складають акти про пошкодження на 28 постраждалих пам’ятниках – об’єктах культурної спадщини.

У міській раді нагадали, що одесити можуть також оформити державну допомогу «Є-відновлення» через застосунок Дія.