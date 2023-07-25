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Унаслідок атаки РФ 23 липня в Одесі пошкоджено щонайменше 61 будівлю, 146 квартир

на фото люди розбирають завали будинків в Одесі. Наслідки обстрілу 23 липня 2023 року
За попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки Росії 23 липня в Одесі пошкоджено 61 будівлю, зафіксовано пошкодження 146 квартир одеситів і щонайменше 28 об’єктів культурної спадщини

Про це повідомили на офіційному сайті Одеси.

Комунальники проводять першочергові протиаварійні заходи: розбирають завали, розчищають дороги та проходи у дворах. Також комунальні служби фіксують пошкодження у квартирах одеситів для того, щоб вони змогли отримати матеріальну допомогу з міського бюджету.

Окрім того, відповідні служби складають акти про пошкодження на 28 постраждалих пам’ятниках – об’єктах культурної спадщини.

У міській раді нагадали, що одесити можуть також оформити державну допомогу «Є-відновлення» через застосунок Дія.

25 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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