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У новому пакеті допомоги США нададуть Україні ракети та бронетехніку

Згідно з інформацією з джерела Associated Press, посилаючись на неозначених американських посадовців, в рамках нового пакету допомоги на суму приблизно 400 мільйонів доларів США, Україні будуть передані крихітні нанодрони Black Hornet для проведення розвідувальних дій.

Black Hornet — це надзвичайно маленькі нанодрони, які переважно використовуються для збору розвідувальної інформації. В Україні вже отримано такі дрони від інших західних союзників.

Крім того, до зазначеного пакету допомоги входять боєприпаси різних типів, включаючи ракети для систем HIMARS та ППО NASAMS, а також артилерійські боєприпаси.

Також США передадуть протитанкові ракетні комплекси Javelin і ПЗРК Stinger.

Пакет також включатиме 32 броньовані машини Stryker, розмінувальне обладнання, ракети Hydra-70, міномети і мільйони набоїв для стрілецької зброї.

25 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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