Росіяни атакували дронами-камікадзе порт «Рені» на Одещині

Про це наголосив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він зазначив, що кількість постраждалих зросла до семи. Двом з них надали допомогу на місці. Госпіталізували п’ятьох, один з яких перебуває у важкому стані в реанімації. Його стан вдалося стабілізувати, пацієнта готуються перевести до високоспеціалізованого медичного закладу.

Станом на 08:00 Кіпер заявляв про шістьох постраждалих.

«До лікарні області госпіталізували чотирьох поранених, один з яких – у стані середнього ступеня тяжкості, ближче до тяжкого. Лікарям вдалося стабілізувати пацієнта. Інші троє – з легкими осколковими пораненнями та забоями тіла. Всім була надана медична допомога в повному обсязі», — сказав Кіпер.

Через влучання зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження вантажів. В одному із технічних приміщень здійнялася пожежа, яку вже ліквідували.

Очільник Ренійської громади Ігор Плехов розповів сайту «Рені-Одеса. Наш спільний дім», що під час нічної атаки дронами Shahed війська РФ завдали удару по їхньому порту.

Повідомляється, що три зернові склади були знищені. Було помічено близько 15 «шахедів». Жителі Рені та сусідніх сіл почули ряд вибухів.

Вибухова хвиля також пошкодила вікна споруд і будинків у порту «Рені». Рятувальники швидко загасили пожежі.

До цього Оперативне командування «Південь» писало, що цієї ночі майже 4-х годинну атаку дронами Shahed-136 було спрямовано по портовій інфраструктурі Дунаю. Сили ППО знищили 3 російські безпілотники.

Також у командуванні опублікували фото наслідків влучання в зерновий ангар.

Раніше про атаку на Одеську область також розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами 3 години 53 хв лунав сигнал повітряної тривоги на Одещині. Ворог намагався атакувати південь регіону «шахедами». Братчук підкреслював, кілька «шахедів» приземлили сили ППО, але були зафіксовані влучання в об’єкт інфраструктури.

«Бачимо, що ворог продовжує цілеспрямовано атакувати портову інфраструктуру півдня нашої держави» — казав речник.

Реакція Румунії на обстріл

Президент Румунії Клаус Йоганніс засудив удар Росії по портовій інфраструктурі міста Рені.

«Я рішуче засуджую нещодавні напади Росії на українську цивільну інфраструктуру на Дунаї, дуже близько до Румунії. Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки у Чорному морі. Це також впливає на подальший транзит зерна через Україну, а отже, на глобальну продовольчу безпеку», – написав він у твіттері.

Міністерство національної оборони Румунії виступило з окремою заявою, в якій наголосило, що «рішуче засуджує розв’язану Російською Федерацією агресивну війну проти України та необґрунтовані й незаконні напади на цивільне населення та елементи критичної інфраструктури України, які порушують усі міжнародні правила, а також моральні та гуманітарні норми».

Водночас у пресслужбі румунського міноборони додали, що уточнюють ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні, і зауважили, що прямої загрози Румунії не виявлено.

«Що стосується ситуації з безпекою поблизу румунських кордонів, згідно з оцінками компетентних органів міноборони, немає потенційних прямих військових загроз нашій національній території чи територіальним водам Румунії», – йдеться у повідомленні міністерства.

Тим часом румунські ЗМІ повідомили, що під час атаки на порт «Рені» там перебували шість румунських кораблів. Вони екстрено перетнули Дунай і рушили до румунського берега після того, як росіяни атакували цей район за допомогою безпілотників.

На румунському боці Дунаю обмеження руху не вводили. У звичайному режимі триває діяльність у румунських портах у цьому районі.