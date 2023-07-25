Росія втратила на війні в Україні 600

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 243 220 (+600) осіб ліквідовано
- танків ‒ 4174 (+12)
- бойових броньованих машин ‒ 8131 (+13)
- артилерійських систем – 4705 (+30)
- РСЗВ – 698 (+1)
- засобів ППО ‒ 454 (+2)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 310 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3977 (+14)
- крилатих ракет ‒ 1307 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7194 (+12)
- спеціальної техніки ‒ 703 (+5)
Дані уточнюються.
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