Британська розвідка пояснила, чому РФ атакує Одесу і порти Контрнаступ України не буде швидким та легким — ISW » Росія втратила на війні в Україні 600 За минулу добу, 24 липня, Росія втратила на війні в Україні 600 військових, 14 безпілотників та 12 танків Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 243 220 (+600) осіб ліквідовано

танків ‒ 4174 (+12)

бойових броньованих машин ‒ 8131 (+13)

артилерійських систем – 4705 (+30)

РСЗВ – 698 (+1)

засобів ППО ‒ 454 (+2)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 310 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3977 (+14)

крилатих ракет ‒ 1307 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7194 (+12)

спеціальної техніки ‒ 703 (+5) Дані уточнюються.