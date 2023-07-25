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Росія втратила на війні в Україні 600

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 243 220 (+600) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 4174 (+12)
  • бойових броньованих машин ‒ 8131 (+13)
  • артилерійських систем – 4705 (+30)
  • РСЗВ – 698 (+1)
  • засобів ППО ‒ 454 (+2)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 310 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3977 (+14)
  • крилатих ракет ‒ 1307 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7194 (+12)
  • спеціальної техніки ‒ 703 (+5)

Дані уточнюються.

25 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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