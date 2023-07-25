Російський винищувач поцілив у американський безпілотник над Сирією

Російський винищувач пролетів на відстані кількох метрів від американського безпілотника MQ-9 над Сирією, випустив по ньому сигнальну ракету, у результаті чого було пошкоджено гвинт безпілотника. Про це з посиланням на військових США повідомляє інформагенція AP.

Військовим вдалося утримати безпілотник у повітрі та повернути на домашню базу.

Високопоставлений командувач військово-повітряних сил повідомив агенції, що таким чином в неділю росіяни намагались збити американський безпілотник – всього через тиждень після того, як російський винищувач пролетів небезпечно близько до американського літака спостереження з екіпажем у цьому ж регіоні. Тоді це наразило на небезпеку чотирьох членів екіпажу, повідомляє AP.

Генерал-лейтенант Алекс Гринкевич, начальник Центрального управління ВПС США закликав російські сили в Сирії “негайно покласти край цій безрозсудній, неспровокованій і непрофесійній поведінці”.

Як повідомляв Голос Америки, у березні цього року два російські винищувачі СУ-27 переслідували американський безпілотник MQ-9 Reaper і згодом один з них зіткнувся з дроном у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Винищувач тоді також пошкодив гвинт безпілотника, американські війська були змушені збити дрон MQ-9 у міжнародні води.