Фільм Брайана де Пальми «Недоторкані» від 1987року Морпіхи знищили російський гелікоптер Ка-52 » Повара Обамы нашли мертвым в пруду Личный повар бывшего президента США Барака Обамы погиб в результате несчастного случая недалеко от летней резиденции Обамы в Массачусетсе. 45-летний Тафари Кэмпбелл работал шеф-поваром в Белом доме и остался в семье Обамы по истечении его президентского срока в 2016 году. Муж исчез 23 июля во время занятий паддлбордингом (разновидность серфинга). Полиция начала поиски после того, как получила сообщение об гребце, «который вошел в воду, некоторое время пытался удержаться на поверхности, а затем исчез под водой». По словам свидетелей, на поверхность он так и не выплыл. Его тело обнаружили в понедельник утром в пруду города Эдгартаун на глубине около 2,5 м и на расстоянии более 30 м от берега. Правоохранители считают, что с Кэмпбеллом произошел несчастный случай, однако власти продолжают выяснять все детали трагедии. Бывшего президента США и его супруги в момент инцидента в доме не было. Позже они обнародовали совместное заявление в связи со смертью персонального повара. «Тафари был членом нашей семьи. Когда мы впервые встретились, он был талантливым су-шефом в Белом доме — творческим и страстно увлеченным поваром и его возможностью сближать людей. Позже мы узнали его как теплого, веселого и невероятно хорошего человека, который делал нашу жизнь немного ярче. «Вот почему, когда мы готовились покинуть Белый дом, мы попросили Тафари остаться с нами, и он искренне согласился. С тех пор он стал частью нашей жизни, и наши сердца разбиты из-за того, что он ушел», — говорится в заявлении супругов.