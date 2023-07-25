Оперативна урологія в Дніпрі

Сучасна оперативна урологія, це допомога найвищого рівня в складних ситуаціях. В Україні урологічні проблеми доволі розповсюджені, і не тільки з віком. Захворювання нирок, сечового міхура, проблеми з сечоводами є в багатьох людей і якщо вчасно не лікуватися, то ваше самопочуття та комфорт від життя зійдуть нанівець. Оперативна та швидка урологіяу Дніпрі допоможе вам. Для цього лише перейдіть за посиланням на https://garvis.com.ua/operativnaya-urologiya/, та розмістіть ваше замовлення послуги на сайті клініки Gravis. В клініці ви отримаєте не лише консультаціїї, але й можливість оперативного лікування у власному стаціонарі. Хірургія клінікі Gravis має найвищі оцінки в Україні, та далеко за межами міста Дніпро.
Рішення урологічних проблем
Урологія — це медична галузь, що спеціалізується на діагностиці та лікуванні захворювань сечовидільної системи у чоловіків, жінок та дітей, а також репродуктивних органів чоловіків.
Основними захворюваннями, з якими займається урологія, є наступні:
- Захворювання нирок:
- Ниркові камені: утворення каменів в нирках або сечоводі.
- Ниркова недостатність: порушення функції нирок, що призводить до збереження токсинів в організмі.
- Пієлонефрит: запалення тканини нирок та сечоводів.
- Захворювання сечового міхура:
- Цистит: запалення сечового міхура, що призводить до болю і частого схоплення сечі.
- Сечова інконтиненція: нездатність контролювати сечовипускання.
- Захворювання сечоводів:
- Уретерит: запалення сечоводів.
- Уретральні стенози: стиснення або звуження уретри, що може перешкоджати нормальному виведенню сечі.
- Захворювання простати (у чоловіків):
- Простатит: запалення простати, що може бути інфекційного або неінфекційного походження.
- Аденома простати: збільшення простати, що призводить до затруднень при сечовипусканні.
- Репродуктивні порушення (у чоловіків):
- Ерекційна дисфункція: нездатність досягти або підтримати ерекцію.
- Неплідність: неспроможність зачати дитину.
- Захворювання зовнішніх статевих органів:
- Фімоз: стан, коли передня стінка передміхурової шкіри щільно затискає головку пеніса, обмежуючи її рух.
- Баланіт: запалення головки пеніса.
- Інфекційні захворювання статевих органів, такі як генітальний герпес, гонорея, сифіліс тощо.
Це лише загальний перелік основних захворювань, з якими працюють урологи. Зверніть увагу, що урологічні захворювання можуть бути різного ступеня важкості, тому варто звертатися до спеціаліста для діагностики та призначення належного лікування. С цього ви можете почати, звернувшись у garvis.com.ua в будь-який день.
Оперативна урологія — як це працює
Оперативна урологія — це підрозділ урології, який займається хірургічним лікуванням захворювань сечовидільної системи і репродуктивних органів у чоловіків і жінок. Оперативна урологія включає в себе проведення різних хірургічних процедур для діагностики, лікування і відновлення нормального функціонування органів сечовидільної системи.
Деякі з найпоширеніших процедур, що виконують оперативні урологи, включають наступні:
- Видалення нирок (нефректомія): Проводиться при раку нирок, травмі, кістах або важких вроджених вадах.
- Видалення сечового міхура (цистектомія): Виконується у разі раку сечового міхура або відновлення сечовипускання при важких захворюваннях.
- Видалення простати (простатектомія): Використовується при раку простати або доброякісних змінах простати, таких як аденома простати.
- Виправлення уретральних стенозів: Хірургічна корекція звуження уретри, що виникає після травми або в результаті захворювань.
- Лікування ниркових каменів (нефролітотомія): Видалення ниркових каменів за допомогою хірургічного втручання або літотрипсії (розчинення за допомогою ультразвуку або лазеру).
- Виправлення вроджених вад сечовидільної системи: Операції для виправлення вад, що виникають у структурі сечоводів, сечового міхура або сечового каналу.
- Хірургічне лікування ерекційної дисфункції: Включає імплантацію протезів або інші хірургічні методи для відновлення статевої функції.
Оперативна урологія використовує сучасні технології, такі як лапароскопічні і роботизовані хірургічні системи, що дозволяють проводити більш точні та менш інвазивні процедури зі зменшеним ризиком ускладнень та швидшим відновленням пацієнта після операції.
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