Німецьке міноборони вказало на недоліки українського контрнаступу

Німецькі військові серед головних недоліків Збройних сил України називають значення розділення бойових підрозділів, через що «не проглядається спільне ведення бою».

Це не лише збільшує «небезпеку дружнього вогню», тобто вогню у відповідь з боку власних військ, а й «в напрямку головного удару відсутні маневрені підрозділи для розгортання наступу або встановлення вогневої переваги», вважають у Бундесвері.

Іншими словами, через те, що Україна розбиває бригади, які пройшли підготовку на Заході на групи з 10-30 солдатів, ізольованим від решти військ, ані західна підготовка, ані краще озброєння, ані велика кількість наявних солдатів не мають значення.

Крім того, критично у Бундесвері висловились щодо навчання досвідчених українських військовослужбовців, які, за їхніми словами, гірше засвоюють принципи західної підготовки або взагалі не беруть в ній участь.

У документі Бундесверу йдеться про те, що командний склад демонструє «іноді значні недоліки на відповідному рівні в керівництві та застосуванні командних процесів, що призводить до частково неправильних і небезпечних рішень».