МАГАТЕ виявило протипіхотні міни на периферії Запорізької АЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії виявили протипіхотні міни спрямованої дії на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції — заява генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі

Повідомляється, що під час обходу 23 липня команда МАГАТЕ побачила кілька мін, розташованих у буферній зоні між бар’єрами внутрішнього та зовнішнього периметрів майданчика ЗАЕС.

Експерти повідомили, що міни розташовані в зоні обмеженого доступу, до якої персонал станції не має доступу, та спрямовані в бік від майданчика.

Зазначається, що під час обходу команда не виявила жодних об’єктів на внутрішньому периметрі станції.

«Як я вже повідомляв раніше, МАГАТЕ було відомо про попереднє розміщення мін за межами периметру майданчика, а також у певних місцях всередині нього.

Наша команда обговорила цю конкретну знахідку з керівництвом станції, їй відповіли, що це було військове рішення в зоні, яка контролюється (російськими – ред.) військовими.