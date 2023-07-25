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МАГАТЕ виявило протипіхотні міни на периферії Запорізької АЕС

МАГАТЕ виявило протипіхотні міни на периферії Запорізької АЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії виявили протипіхотні міни спрямованої дії на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції — заява генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі

Повідомляється, що під час обходу 23 липня команда МАГАТЕ побачила кілька мін, розташованих у буферній зоні між бар’єрами внутрішнього та зовнішнього периметрів майданчика ЗАЕС.

Експерти повідомили, що міни розташовані в зоні обмеженого доступу, до якої персонал станції не має доступу, та спрямовані в бік від майданчика.

Зазначається, що під час обходу команда не виявила жодних об’єктів на внутрішньому периметрі станції.

«Як я вже повідомляв раніше, МАГАТЕ було відомо про попереднє розміщення мін за межами периметру майданчика, а також у певних місцях всередині нього.

Наша команда обговорила цю конкретну знахідку з керівництвом станції, їй відповіли, що це було військове рішення в зоні, яка контролюється (російськими – ред.) військовими.

25 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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