Контрнаступ України не буде швидким та легким — ISW

Експерти ISW (Institute for the Study of War) в своєму звіті вказали на три причини, чому літній контрнаступ Збройних Сил України (ЗСУ) не може бути швидким та легким:

Підготовка Росії: Російські війська мали достатньо часу для перегрупування та підготовки до очікуваного контрнаступу з боку України. У зв’язку з цим, українські війська стикаються з добре підготовленими оборонними позиціями Росії, включаючи великі мінні поля та ешелоновані польові укріплення. Обмежені засоби маневрування: ЗСУ намагаються проводити загальновійськові операції без переваги у повітрі та обмеженими можливостями маневрування, такими як протиповітряна оборона (ППО). Це завдання стає надзвичайно складним. Більше того, Сили контрнаступу України мали обмежений час для підготовки до великого наступу. Стратегічна оптимізація: На відміну від Росії, Україна оптимізує свої операції таким чином, щоб зберегти свої сили, навіть якщо це означає повільніше просування.

Такі фактори ускладнюють ситуацію та призводять до того, що літній контрнаступ ЗСУ потребує відваги, наполегливості та обережного планування.