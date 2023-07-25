Китай таємно допомагає оснащувати армію РФ, — Politico

Про це пише Politico.

Видання повідомляє, що на фотографіях, опублікованих на сайті китайської компанії Shanghai H Win, видно чоловіка європеоїдної раси, який оглядає бронежилети на заводі — зазначається, що це може бути росіянин.

«Цієї весни один із наших клієнтів прийшов до компанії, щоб підтвердити кількість бронежилетів, а також ретельно перевірити їхню якість», — йдеться в описі до фото з уточненням, що пізніше клієнт купив оснащення.

Згідно з митними документами, отриманими Politico, російські покупці задекларували замовлення на сотні тисяч бронежилетів і шоломів виробництва Shanghai H Win.

«Подібні докази показують, що Китай, попри заклики Пекіна до миру, наближається до червоної лінії, постачаючи Росії достатньо нелетального, але корисного у військовому відношенні обладнання, що має матеріальний вплив на 17-місячну війну Росії проти України», — коментує видання.

Зазначається, що хоча Україна також є клієнтом Китаю, різниця між закупівлями нашої країни та Росії значуща.

За даними видання, цього року Росія імпортувала з Китаю безпілотників на понад 100 мільйонів доларів — це у 30 разів більше, ніж Україна. Окрім того, китайський експорт компонента, який використовується в бронежилетах, у Росії зріс на 69%, в той час, як в Україні впав на 61%.

«Очевидно те, що Китай, попри всі свої заяви про те, що він є нейтральним гравцем, насправді підтримує позиції Росії у цій війні», — сказала Хелена Легарда, провідний аналітик, що спеціалізується на китайській обороні та зовнішній політиці в Інституті вивчення Китаю від берлінського аналітичного центру.

Вона вважає, що ЄС може спробувати ввести вторинні санкції, проте вони навряд торкнуться товарів подвійного призначення на кшталт касок та бронежилетів.