 
«  
  »

Китай таємно допомагає оснащувати армію РФ, — Politico

Китай та росія
Китай може таємно постачати Росії нелетальне оснащення та товари подвійного призначення для її армії — про це свідчать митні документи

Про це пише Politico.

Видання повідомляє, що на фотографіях, опублікованих на сайті китайської компанії Shanghai H Win, видно чоловіка європеоїдної раси, який оглядає бронежилети на заводі — зазначається, що це може бути росіянин.

«Цієї весни один із наших клієнтів прийшов до компанії, щоб підтвердити кількість бронежилетів, а також ретельно перевірити їхню якість», — йдеться в описі до фото з уточненням, що пізніше клієнт купив оснащення.

Згідно з митними документами, отриманими Politico, російські покупці задекларували замовлення на сотні тисяч бронежилетів і шоломів виробництва Shanghai H Win.

«Подібні докази показують, що Китай, попри заклики Пекіна до миру, наближається до червоної лінії, постачаючи Росії достатньо нелетального, але корисного у військовому відношенні обладнання, що має матеріальний вплив на 17-місячну війну Росії проти України», — коментує видання.

Зазначається, що хоча Україна також є клієнтом Китаю, різниця між закупівлями нашої країни та Росії значуща.

За даними видання, цього року Росія імпортувала з Китаю безпілотників на понад 100 мільйонів доларів — це у 30 разів більше, ніж Україна. Окрім того, китайський експорт компонента, який використовується в бронежилетах, у Росії зріс на 69%, в той час, як в Україні впав на 61%.

«Очевидно те, що Китай, попри всі свої заяви про те, що він є нейтральним гравцем, насправді підтримує позиції Росії у цій війні», — сказала Хелена Легарда, провідний аналітик, що спеціалізується на китайській обороні та зовнішній політиці в Інституті вивчення Китаю від берлінського аналітичного центру.

Вона вважає, що ЄС може спробувати ввести вторинні санкції, проте вони навряд торкнуться товарів подвійного призначення на кшталт касок та бронежилетів.

25 июля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  