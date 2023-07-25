Что такое упаковка Флоу-Пак?

Для надежной и быстрой упаковки товаров используют новейшее упаковочное оборудование. Оно представлено широким модельным рядом, отличается рабочими параметрами, габаритами, производительностью, целевым назначением и др.

Стабильным спросом пользуется флоу пак упаковка от Манупакеджинг-Украина, позволяющая упаковать товар в специальные трехшовные пакеты. Компания Manupackaging Ukraine гарантирует качество и европейское обслуживание, выполняет быструю доставку оборудования и материалов по Украине.

Что такое упаковка флоу-пак?

Для упаковки флоу-пак используют горизонтальные упаковщики, что обеспечивает оптимальное хранение пищевых и непищевых товаров. Это экономичный и удобный способ с гарантией от воздействия влаги и пыли.

Для создания привлекательного внешнего вида на пакеты наносится принт, что выделяет продукцию среди конкурентов. Такая упаковочная машина используется для упаковки, как одиночных, так и групповых грузов.

Флоу-пак пакет изготавливается из разных материалов (пленка, фольга, картон и др.) и имеет один продольный и два поперечных шва. Благодаря настройке рабочих параметров можно создать упаковку любого размера.

Упаковочные машины с горизонтальным принципом работы оптимально подойдут всем предприятиям, которые заинтересованы в качественной и привлекательной упаковке своей продукции.

Принцип работы простой – продукция движется в горизонтальном направлении, оборачивается пленкой и запаивается с трех сторон. В результате получается красивая и герметичная упаковка товаров.

Кроме флоу-пак машин, популярностью пользуется и паллетайзер — упаковщик паллет с поворотной платформой. Они бывают разной модификации: полуавтоматические, автоматические и мобильные.

Преимущества упаковки флоу-пак

К основным преимуществам упаковочных машин Flowpack относят:

надежность упаковки;

универсальность применения;

простой принцип работы;

возможность настройки рабочих параметров под конкретные задачи;

высокая скорость работы;

экономия времени и усилий оператора;

повышение производительности труда;

эргономичность и практичность.

Такой способ используется и для упаковки хрупких товаров, что расширяет сферу применения машин флоу-пак (фармацевтика, пищевая отрасль и др.).

При выборе горизонтального упаковщика стоит обратить внимание на такие критерии – производительность, питание, мощность, давление воздуха, высота упаковки, размеры рулона пленка, габариты и вес оборудования.

Для удобства управления большинство усовершенствованных моделей оснащены сенсорной панелью. Предусмотрена возможность планирования рабочих процессов, есть опция автоматического отключения при возникновении экстренных ситуаций.

Применение высокотехнологичного оборудования позволяет повысить производительность труда, сэкономить время и расход упаковочного материала.