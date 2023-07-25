Британська розвідка пояснила, чому РФ атакує Одесу і порти

Згідно з інформацією британської розвідки, з 18 липня Росія посилила кількість атак на Одесу та портову інфраструктуру на півдні України після того, як Україна вийшла із зернової угоди. У Великій Британії вважають, що Кремль спрямовує свої удари на порти, оскільки вважає, що Україна зберігає там озброєння.

Дані про це отримано з розвідувального огляду Міноборони Великобританії на 25 липня, опублікованого в Twitter «Європейською правдою».

За інформацією розвідки, під час цих атак Росія використовувала значну кількість важких ракет Х-22, які спочатку були призначені для знищення авіаносців.

У звіті наголошується, що внаслідок російських атак було пошкоджено кілька зерносховищ у порту Чорноморськ, а також історичний центр Одеси. 24 липня Росія атакувала безпілотниками дока на річці Дунай приблизно за 200 метрів від румунського кордону.

В огляді йдеться про те, що в період із серпня 2022 року по червень 2023 року, коли ще діяла Чорноморська зернова ініціатива, Росія загалом утримувалася від ударів по цивільній інфраструктурі у південних портах.

Дослівно: «Оскільки Росія не змогла відновити угоду, Кремль, ймовірно, почувається менш політично обмеженим і намагається завдати ударів по об’єктах в Одесі, оскільки вважає, що Україна зберігає озброєння в цих районах».

Як підкреслюють у розвідці, з початку повномасштабного вторгнення ракетні удари РФ характеризуються поганою розвідкою та неефективним процесом вибору цілей.