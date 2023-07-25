Фільм Брайана де Пальми «Недоторкані» від 1987року

Шановні кіномани!

Сьогодні в нас Катрусин кінозал пропонує фільм про справедливість. Це фільм Брайана де Пальми «Недоторкані» від 1987року.

В головних ролях: Кевін Костнер, Шон Коннері (отримав Оскар) та Роберт де Ніро.

В оригіналі фільму — художня (дуже художня) інтерпретація мемуарів американського співробітника Міністерства Юстиціїї США Елліота Несса.

Фільм , це художня інтерпрепація мемуарів, оригінал яких до сих пір зберігаєтьсяпід грифом «обмежено доступні», при тому, що там лише трохи більше 20 сторінок з сухим викладенням фактів.

Елліот Несс- герой Америки. Людина, яка знайшла спосіб засадити Аль Капоне, одіозного лідера мафіїї та короля Чікаго початку 30-х на 10 років.

Цю в дійсності кристально чесну людину, яка зібрала загін з 9 таких саме кристально чесних агентів залишили в забутті до кінця 50-х.

Після знаменитого процессу в Чікаго, коли імперія Капоне почала розпадатись, а знаменитий «список Капоне» потрапив до пресси, Несс став «пожежником» Міністерства юстиціїї, але не отримав великих нагород, та посад.

Найбільша посада — керівник поліціїї Клівленду.

Він майже повністю знищив пізніше мафію Клівленду. Але знаменитий «комітет» не пробачив йому цих дій. Несс був відправлений з часом у відставку та жив на невелику державну пенсію. Він підробляв в різних компаніях, та почав після відміни «сухого закону» спиватися.

Його біографією вже в 50-х зацікавився репортер Оксар Фрейлі і допоміг перетворити цікаві лише для фахівців мемуари в книгу.

Незадовго перед публікацією книги Елліот Несс помер при загадкових обставинах. Випивши чаю, він втратив свідомість і його серце зупинилось.

Фільму ставлю 8/10. Це просто цікава та жорстока казка про те, як складно добру перемогти зло.

Фільм лише для 14+ і в супроводі батьків.

Віталій Рождаєв