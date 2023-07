Ukrainian drone strikes hit two buildings in Moscow У Криму є влучання в склад боєприпасів окупантів » Збройні Сили України відчувають проблеми з поповненням Впродовж липня до навчальних центрів ЗСУ мобілізовано лише близько 50% від необхідної кількості солдатів, що невдовзі може привести до зниження боєздатності української армії. Про це свідчить попередній аналіз проведений у Генеральному штабі ЗС України повідомило Ukrainian Military Pages джерело у відомстві. Помітне погіршення результатів комплектування новим поповненням Збройних Сил України триває з травня 2023 року. Особливо критично проблеми з поповненням ЗСУ виглядають на фоні збільшення бойових втрат через контрнаступ української армії на сході й півдні та наступ російських військ на Харківщині. Нагадаємо, що в червні також було мобілізовано лише 50% військовозобов’язаних від кількості, що мали розпочати підготовку у навчальних центрах для поповнення українського війська. Зауважимо, що навіть американські аналітики, які нещодавно відвідали передові позиції у Запорізькій області та на Донбасі, у своєму аналізі оприлюдненому у виданні The Drive відмітили, що наразі в України виникають проблеми з якістю укомплектування збройних сил через призов на службу менш здорових та старших за віком чоловіків.