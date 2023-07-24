За час наступу Сили оборони звільнили понад 200 км²

Станом на 24 липня, з початку контрнаступу Збройних Сил України на півдні країни було визволено понад 192 км² української території, а на Бахмутському напрямку — 35 км². Заступниця міністра оборони України, Ганна Маляр, повідомила про це.

За її словами, тільки за останній тиждень сили оборони відновили контроль над понад 12 км² на південному напрямку. Загалом з початку контрнаступу на цьому напрямку звільнено вже понад 192 км² територій.

Українські війська продовжують наступальну операцію в напрямку Мелітополя та Бердянська, а також звільнили близько 35 км² території на Бахмутському напрямку. За останній тиждень на цьому напрямку ЗСУ повернули під свій контроль близько 4 км² земель.

Нині ключові бої тривають в районі населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка.

Що відомо про український контрнаступ: 4 червня розпочався контрнаступ ЗСУ на південному фронті України, що стало продовженням серії наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які перебували під контролем окупантів з 2014 року.

3 липня Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій.

4 липня було зазначено, що українські військові продовжують просуватись на південному фланзі навколо Бахмута на Донеччині та на півдні.