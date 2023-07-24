Важкі бої з окупантами тривають на п’яти напрямках, — Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 23 липня.

У Пришибі, що на Запоріжжі, окупанти локомотивами вивозять зерно

Генштаб повідомляє, що в населеному пункті Пришиб Запорізької області з території агропідприємства за допомогою дизельних локомотивів окупанти вивозять велику кількість вантажних вагонів з різними типами зернових культур.

Українська авіація завдала 3 ударів по районах скупчення ворога

Окрім того, нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, командний пункт, засіб протиповітряної оборони та одну станцію РЕБ ворога.

Ворог за день завдав по Україні 19 ракетних ударів

Всього було застосовано 17 крилатих та 2 балістичні ракети. В результаті бойової роботи силами та засобами ППО було знищено 9 крилатих ракет. Крім того, ворог завдав 26 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ситуація така: