В напрямку Бердянська спостерігається найбільший рух окупантів

Російські загарбники через Маріуполь у напрямку Бердянська спрямували принаймні дві великі колони з військовою технікою та живою силою — радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

«Зафіксовано щонайменш дві колони по 30 одиниць протягом неделі з Новоазовського напряму в бік Мангуш/Бердянськ. Вантажівки з БК та причеплиними гарматами класу «Рапіра», паливнозаправники та автобуси з поки живою силою».

За його словами, це найбільше відкрите переміщення з початку літа.

Причини такого переміщення, вважає Андрющенко, пов’язані або з поповненням таборів підготовки замість особового складу, який минулого тижня було перекинуто на Бердянський та Маріупольскькі напрями, або це пряме поповнення на лінії фронту в Запорізькій області.