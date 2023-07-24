 
«  
  »

В напрямку Бердянська спостерігається найбільший рух окупантів

Російські загарбники через Маріуполь у напрямку Бердянська спрямували принаймні дві великі колони з військовою технікою та живою силою — радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

«Зафіксовано щонайменш дві колони по 30 одиниць протягом неделі з Новоазовського напряму в бік Мангуш/Бердянськ. Вантажівки з БК та причеплиними гарматами класу «Рапіра», паливнозаправники та автобуси з поки живою силою».

 

За його словами, це найбільше відкрите переміщення з початку літа.

 

Причини такого переміщення, вважає Андрющенко, пов’язані або з поповненням таборів підготовки замість особового складу, який минулого тижня було перекинуто на Бердянський та Маріупольскькі напрями, або це пряме поповнення на лінії фронту в Запорізькій області.

24 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  