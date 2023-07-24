У Криму є влучання в склад боєприпасів окупантів

Ставленик Кремля, так званий «глава Криму» Сергій Аксьонов заявив про влучання в склад боєприпасів окупантів у Джанкойському районі, при цьому він стверджує нібито над Кримом збили 11 дронів.

«У небі над Кримом збито силами ППО і подавлено засобами РЕБ 11 БПЛА противника.

Сталося влучання в склад боєприпасів у Джанкойському районі».

Аксьонов також заявив, що окупанти призупинили рух залізницею в Джанкойському районі та автомобільною трасою Джанкой-Сімферополь.

Крім того вони вирішили евакуювати населення довколишніх сіл у радіусі 5 кілометрів від місця вибуху у Джанкойському районі.