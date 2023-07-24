У Херсоні СБУ повідомила про підозру резиденту російської ФСБ

Служба безпеки України повідомила про надання підозри херсонському агенту Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ), який створив свою агентурну мережу, що складалася з 10 інформаторів. Цій особі загрожує довічне ув’язнення за злочини проти національної безпеки України.

Пресслужба Служби безпеки повідомила, що контррозвідка здійснила складну спецоперацію, яка дозволила розкрити агентурну мережу ФСБ у Херсоні. У результаті цього розкриття було затримано агента, який є резидентом російської спецслужби. У військовій термінології цей резидент є агентом, що вербує та керує іншими агентами.

Усі інформатори, які були включені в агентурну мережу, були місцевими жителями Херсона, і вони підтримували збройну агресію Росії проти України.

За даними СБУ, головне завдання цієї агентурної мережі полягало у передачі актуальної інформації про підрозділи Збройних Сил України, розташовані в прифронтових районах Херсонської області, до Російської Федерації. Зокрема, інформатори старалися виявити можливі бойові позиції реактивних систем залпового вогню «Град» та іноземних гаубиць М777.

Отримані дані всі інформатори передавали своєму резидентові, а він, у свою чергу, надсилав їх куратору з ФСБ. Однак співробітники Служби безпеки вдало викрили агентурну мережу та затримали її керівника, коли той намагався передати інформацію агресору.