Тренування на F-16 почнеться у серпні і триватиме щонайменше шість місяців

ренування українських пілотів на F-16 почнеться у серпні та триватиме щонайменше шість місяців. Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у інтервʼю CNN.

Україні все ще потрібно розвинути деяку інфраструктуру, щоб у майбутньому мати змогу працювати з цими літаками. За оптимістичним прогнозом Резнікова, українські пілоти зможуть керувати F-16 навесні наступного року.

Міністр оборони додав, що якби Україна мала ці винищувачі зараз, вони «безумовно» допомогли б досягти більшого прогресу в поточному наступі.

«Якщо у вас є більш складна, більш сучасна зброя, вона буде більш ефективною», – сказав він.

Навчання, яке, за словами Резнікова, ймовірно, буде проходити в Данії та Нідерландах, а також, можливо, у Великій Британії чи Польщі, також включатиме інтенсивні заняття для техніків. Міністр оборони заявив, що технічне обслуговування літаків є серйозним завданням.