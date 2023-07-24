Підвищення цін на електрику втримало енергоринок – міністр

Рішення про перегляд тарифу на електроенергію для населення України було вимушеним.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

“Без цього рішення, ми враховували якісь мінімальні параметри, наскільки все-таки можна піднімати, фактично, втримати енергосистему нам би не вдалося”, – підкреслив він.

За словами Галущенко, система підтримки пільгового тарифу на електроенергію досить ефективно працювала до початку повномасштабного вторгнення Росії. Але через падіння споживання промисловістю стало дуже складно підтримувати тариф для населення.

“По факту, за рахунок продажів якраз промисловому сектору економіки, компанії, вони балансувались фінансово для того, щоб надавати електроенергію по неринковому тарифу для населення. Відповідно, коли споживання впало в деяких регіонах на 40%, на 50%, там є тимчасово окуповані території, це теж очевидно, тому ситуація непроста”, – зазначив міністр.

Галущенко додав, що наразі ключове питання – це забезпечення ремонтної кампанії та проходження наступної зими.