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Німеччина виділить 20 млрд євро на боєприпаси, щоб покрити їхню нестачу

Німеччина виділить 20 млрд євро на боєприпаси, щоб покрити їхню нестачу
Уряд Німеччини планує до 2031 року виділити 20 млрд євро, щоб закупити боєприпаси, яких не вистачає Бундесверу — міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю Spiegel, передає «Європейська правда»

«Без боєприпасів найсучасніші системи озброєнь не приносять користі, навіть якщо вони готові до використання на полігонах».

За його словами, стабільне постачання боєприпасів Збройним силам Німеччини є пріоритетом.

«До 2031 року ми повинні і хочемо інвестувати в боєприпаси понад 20 мільярдів євро», – додав Пісторіус.

Як зазначає видання, протягом багатьох років нестача боєприпасів «була нормою» для Бундесверу.

Їх настільки мало, що артилеристам у тилу рідко дозволяють проводити навчання з бойовими снарядами. У більшості випадків військові використовують тренувальні боєприпаси.

24 июля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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