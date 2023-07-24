Німеччина виділить 20 млрд євро на боєприпаси, щоб покрити їхню нестачу

«Без боєприпасів найсучасніші системи озброєнь не приносять користі, навіть якщо вони готові до використання на полігонах».

За його словами, стабільне постачання боєприпасів Збройним силам Німеччини є пріоритетом.

«До 2031 року ми повинні і хочемо інвестувати в боєприпаси понад 20 мільярдів євро», – додав Пісторіус.

Як зазначає видання, протягом багатьох років нестача боєприпасів «була нормою» для Бундесверу.

Їх настільки мало, що артилеристам у тилу рідко дозволяють проводити навчання з бойовими снарядами. У більшості випадків військові використовують тренувальні боєприпаси.