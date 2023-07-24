Москву знову атакували дронами

Уночі на 24 липня у різних районах Москви пролунали вибухи. РосЗМІ й телеграми кажуть про пошкодження будівлі поруч з міністерством оборони РФ та бізнес-центру, натомість влада звинувачує в атаці безпілотників Україну

Про це передають міноборони РФ, мер Москви Сергій Собянін та росЗМІ.

Після 4 ранку телеграм-канал «Shot» написав про нібито атаку БПЛА на Москву, через що над містом було чути звуки вибухів.

«Повідомляється про вибух на вулиці Лихачова. У будівлі, де знаходиться «Леруа Мерлен», вибило шибки на верхніх поверхах. Попередньо, саме туди «влетів» БПЛА», — йшлося в повідомленні.

Водночас тг-канал «Mash» повідомив, що у будівлі на Комсомольському проспекті, яка знаходиться недалеко від міністерства оборони РФ, начебто вибито скло, а біля будівлі виявлено осколки безпілотника.