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ДБР затримало колишнього одеського військкома, який втік

ДБР затримало колишнього одеського військкома, який пустився навтьоки

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора (ОГП) успішно затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки пана Євгена Борисова.

За даними, отриманими від пресслужби ДБР, у суботу єму було оголошено про підозру у справі про незаконне збагачення на велику суму, а також у свідомому ухиленні від виконання своїх службових обов’язків.

Борисов, який вже не обіймає державну посаду, намагався уникнути переслідування з боку правоохоронних органів, приховуючи свою присутність. Він застосовував елементи конспірації, змінюючи свої телефонні номери, а також автомобільні номерні знаки і місцезнаходження.

Спеціальна операція з пошуку затриманого тривала два дні, і завдяки комплексним оперативно-слідчим заходам Євгена Борисова було виявлено та затримано у Києві.

 

24 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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