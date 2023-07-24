ДБР затримало колишнього одеського військкома, який втік

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора (ОГП) успішно затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки пана Євгена Борисова.

За даними, отриманими від пресслужби ДБР, у суботу єму було оголошено про підозру у справі про незаконне збагачення на велику суму, а також у свідомому ухиленні від виконання своїх службових обов’язків.

Борисов, який вже не обіймає державну посаду, намагався уникнути переслідування з боку правоохоронних органів, приховуючи свою присутність. Він застосовував елементи конспірації, змінюючи свої телефонні номери, а також автомобільні номерні знаки і місцезнаходження.

Спеціальна операція з пошуку затриманого тривала два дні, і завдяки комплексним оперативно-слідчим заходам Євгена Борисова було виявлено та затримано у Києві.