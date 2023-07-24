 
«  
  »

Блінкен про F-16: Знадобляться місяці, перш ніж українці почнуть їх реально застосовувати

Блінкен про F-16: Знадобляться місяці, перш ніж українці почнуть їх реально застосовувати

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна отримає американські винищувачі F-16, але знадобляться місяці, перш ніж українські Збройні сили зможуть їх застосовувати.

«Справа не лише в самому обладнанні. Це ще й навчання. Це технічне обслуговування. Це вміння використовувати його у військових операціях. На все це потрібен час. Якби завтра було ухвалене рішення про передачу F-16, то пройшли б місяці і місяці до того, як вони були б реально застосовані».

За його словами, США працюють над передачею F-16 Україні, але цього недостатньо, оскільки потрібна ще програма навчань.

Блінкен додав, що «процес щодо F-16 просувається».

24 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  