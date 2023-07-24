Блинкен об украинском контрнаступлении: предстоит очень тяжелая борьба

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что хотя Украина отвоевала половину территории, захваченной Россией в ходе вторжения, Киеву предстоит «очень тяжелая борьба», чтобы отвоевать еще больше.

«Украина уже вернула себе около 50% захваченной территории», – сказал Блинкен в воскресенье в интервью телекомпании CNN.

«Контрнаступление еще только начинается. Оно идет тяжело, – сказал он. – Это не произойдет в ближайшие неделю или две. Я думаю, что речь идет о нескольких месяцах».

Напомним, что украинские войска ведут боевые действия на юге и востоке страны, сражаясь с российскими войсками, занимающими сильно укрепленные позиции.

В конце прошлого месяца президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продвижение украинских войск идет «медленнее, чем хотелось бы». Вместе с тем он призвал не оказывать на Украину давления с целью его ускорить.

Отвечая на вопрос о предоставлении Украине истребителей F16, госсекретарь отметил, что «недостаточно дать им (украинским военным) F-16, их нужно обучить». По словам Блинкена, претворение в жизнь программы обучения продвигается вперед с помощью ряда стран.

«Наши военные руководители используют все свои знания и опыт, чтобы помочь определить, что именно может быть наиболее эффективным для украинцев, как быстро это может быть развернуто, как эффективно они могут это использовать. Это будет продолжаться, и процесс по F-16 продвигается», – констатировал глава внешнеполитического ведомства.

По словам Блинкена, несмотря на то, что в сфере безопасности США играют центральную роль, другие страны также сделали немало.

«Если вы посмотрите также на экономическую сторону, способность обеспечить Украине прямую бюджетную поддержку, то в действительности больше поступает от Европы и других стран, чем от нас, – подчеркнул он. – Гуманитарная помощь – беженцы, которые были размещены по всей Европе и могут работать, отправлять своих детей в школу – все это в совокупности стало замечательной демонстрацией того, что страны объединились и взяли на себя ответственность».