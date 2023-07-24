2024 року Україну зможуть прийняти до НАТО, — Резніков Москву знову атакували дронами » Армія РФ втратила за добу в Україні 660 військових Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 242 620 військових, 4162 танки та 452 засоби ППО Про це повідомив Генштаб у facebook. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 242 620 (+660) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4162 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 8118 (+13) од,

артилерійських систем – 4675 (+17) од,

РСЗВ – 697 (+0) од,

засобів ППО ‒ 452 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3963 (+5),

крилатих ракет ‒ 1307 (+9),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7182 (+10) од,

спеціальної техніки ‒ 698 (+2). Дані уточнюються.