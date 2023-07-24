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Армія РФ втратила за добу в Україні 660 військових

Про це повідомив Генштаб у facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 242 620 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4162 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8118 (+13) од,
  • артилерійських систем – 4675 (+17) од,
  • РСЗВ – 697 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 452 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3963 (+5),
  • крилатих ракет ‒ 1307 (+9),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7182 (+10) од,
  • спеціальної техніки ‒ 698 (+2).

Дані уточнюються.

24 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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