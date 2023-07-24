Армія РФ втратила за добу в Україні 660 військових

Про це повідомив Генштаб у facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 242 620 (+660) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4162 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8118 (+13) од,
- артилерійських систем – 4675 (+17) од,
- РСЗВ – 697 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 452 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3963 (+5),
- крилатих ракет ‒ 1307 (+9),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7182 (+10) од,
- спеціальної техніки ‒ 698 (+2).
Дані уточнюються.
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