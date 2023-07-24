2024 року Україну зможуть прийняти до НАТО, — Резніков

Український міністр оборони Олексій Резніков заявив, що під час наступного саміту НАТО, запланованого на літо 2024 року, можливо, Україну приймуть до альянсу. Про це повідомляє CNN.

«Хто знає, можливо, це буде дуже важливий день для України», — зазначив Резніков, акцентуючи, що це є лише його прогноз.

По запитанню щодо того, чи він думає, що війна закінчиться наступного літа, міністр швидко відповів: «Так. Ми виграємо цю війну».

Резніков також відхилив звинувачення адміністрації Байдена в тому, що Україну не приймають до НАТО безпосередньо після закінчення конфлікту.

«Я думаю, що це не потрібно. Україна матиме спрощений процес вступу, але паралельно буде продовжувати робити необхідні реформи», — додав він.

Міністр оборони наголосив, що переваги для вступу України до НАТО значно зросли в контексті боротьби з Росією.

«Після перемоги це буде в інтересах НАТО, оскільки ми стали справжнім східним щитом НАТО або щитом східної Європи. Україна отримала реальний бойовий досвід — як стримувати росіян, перемогти їх, боротися за допомогою зброї стандартів НАТО», — зазначив міністр.

На офіційному сайті НАТО вказано, що наступний саміт альянсу, присвячений 75-річчю його створення, запланований на 9-11 липня 2024 року у Вашингтоні.