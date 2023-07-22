В Україні сьогодні пишеться нова історія Європи, — Урсула фон дер Ляєн

Про це у Нью-Йорку під час церемонії вручення Всесвітньої премії миру та свободи, яка цього року за рішенням Всесвітньої асоціації юристів присуджена Європейській комісії, заявила президентка цієї євроінституції Урсула фон дер Ляєн, йдеться на сайті Єврокомісії.

«Історія нашого Європейського Союзу є історією демократій, молодих та зрілих, які стають сильнішими разом. Це історія Німеччини й Італії, які відродилися після війни. Це історія Іспанії, Португалії та Греції на шляху від диктатури до демократії. Це історія демократичного ренесансу після падіння «залізної завіси». І наступна сторінка цієї історії пишеться сьогодні – в Україні, в Молдові та у Грузії, а також на Західних Балканах», — сказала очільниця Єврокомісії.

Вона зауважила, що Європа прагне стійкого та тривалого миру на основі принципів Хартії ООН, які є універсальними для всіх держав світу. Саме ці принципи порушила Росія, яка вдерлася в Україну та знову принесла війну на європейський континент.

«Росія не лише скоїла невимовні злочини, стираючи міста, вилучаючи дітей з родин, вчиняючи холоднокровні вбивства мирного населення. Ця війна також йде проти всіх основ, на яких будуються Об’єднані Нації. Вона вражає саму ідею світового порядку, заснованого на міжнародному праві, де всі суверенні країни мають рівні права, і всі країни мають утримуватися від використання сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави. Це – слова, що містяться в Хартії ООН. Саме тому Європа стоятиме поряд з Україною так довго, скільки це буде необхідним», — наголосила вона.

Фон дер Ляєн ще раз підкреслила, що сьогодні Україна воює не лише за власну свободу. Україна воює за свободу кожної країни, і саме така свобода є основоположним принципом Хартії ООН.

«Народ України хоче миру більше за будь-кого у світі. Але тривалий мир може бути побудований лише на основі міжнародного права. Має бути незалежна Україна, в межах її міжнародно визнаних кордонів, де буде забезпечена відповідальність за воєнні злочини, де будуть надані гарантії безпеки, щоб українці були вільними від страху. Саме це покладено в основу мирної формули Президента Зеленського. Кожен з десяти її пунктів базується на Хартії ООН та на резолюціях ООН. Хартія має бути початковим пунктом для будь-яких переговорів про справедливий та тривалий мир», — зазначила глава Європейської комісії.

Вона зауважила, що є ще одна причина, за якої війна України проти російської агресії демонструє глибокий взаємозв’язок між миром та верховенством права.

«Українці зробили чіткий вибір на користь верховенства права й демократії. Вони хочуть приєднатися до Європейського Союзу. Це означає глибокі та структурні реформи – від незалежності судів до боротьби з корупцією, від дотримання прав меншин до свободи преси. Вражає, як швидко та віддано Україна імплементує ці реформи, попри війну», — додала фон дер Ляєн.