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Росія втратила за добу в Україні 640 військових

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні щонайменше 241 330 військових. За минулу добу на 5 напрямках фронту відбулося 40 бойових зіткнень
Про це у ранковому зведенні повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 22 липня 2023 року країна-агресорка втратила в Україні:

особового складу ‒ близько 241 330 (+640) солдатів
танків ‒ 4140 (+7)
бойових броньованих машин ‒ 8096 (+16)
артилерійських систем – 4629 (+19)
РСЗВ – 693 (+0)
засобів ППО ‒ 448 (+8)
літаків – 315 (+0)
гелікоптерів – 310 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3944 (+11)
крилатих ракет ‒ 1298 (+0)
кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 7159 (+14)
спеціальної техніки ‒ 691 (+5)
Остаточні дані уточнюють.

22 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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