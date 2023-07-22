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Після ударів безпілотників в Криму горить нафтобаза. Рух Кримським мостом перекрито

в Криму горить нафтобаза
Окупаційна влада Криму у суботу, 22 липня, заявила про нібито атаку об’єктів інфраструктури півострова безпілотниками: ймовірно горить нафтобаза у селищі Октябрське, рух Кримським мостом перекрито

Про це повідомив очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов.

«Противник здійснив спробу нальоту з використанням БпЛА по інфраструктурних об’єктах Красногвардійського району Республіки Крим. Співробітники МНС перебувають на місці для ліквідації можливих наслідків. Працюють усі профільні служби», — написав він.

Місцевий тг-канал «НС/Сімферополь» зазначив, що кілька безпілотників нібито атакували нафтобазу та аеродром у селищі Октябрське, розташоване у центральній частині півострова. Там здетонували боєприпаси.

Крім того, російський тг-канал ASTRA повідомив, що в Октябрському також виникла пожежа на залізничній станції «Елеваторна».

Інформаційний центр з автомобільних доріг про ситуацію на автопідходах до Кримського мосту раніше поінформував, про тимчасове перекриття руху для автотранспорту Кримським мостом.

22 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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