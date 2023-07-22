Глава МЗС Британії відклав поїздку до Пекіна на тлі зникнення китайського колеги

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відклав заплановану на цей місяць поїздку до Пекіна на тлі таємничого зникнення високопоставленого китайського дипломата — Bloomberg з посиланням на джерела
Зазначається, що таке рішення пов’язане з відсутністю у публічному просторі міністра закордонних справ Китаю Цінь Гана, яке триває майже місяць.
Востаннє дипломата бачили на публіці 25 червня, коли він зустрічався з офіційними особами з Росії, Шрі-Ланки та В’єтнаму, які приїхали з візитом.
На нещодавніх дипломатичних зустрічах Ціня замінював колишній міністр закордонних справ Ван І.
У матеріалі йдеться, що два джерела видання сказали, що ситуація з Цінем була головною причиною того, що міністр закордонних справ відклав свою поїздку, хоча третє джерело зазначило, що «це було одним з кількох факторів».
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