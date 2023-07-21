Знищені ангари і 120 тонн збіжжя: наслідки нічного удару росіян по Одещині

Оперативне командування «Південь» показало наслідки нічного ракетного удару росіян по Одещині, у результаті якого було знищено 120 тонн збіжжя, 2 пожежні машини та поранені 2 людей — ОК «Південь» в Facebook

«2 ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще 1 ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку».

Пожежу на площі понад 200 кв. м. оперативно ліквідували, але під час ракетного удару ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

Двоє співробітників підприємства отримали поранення.

ОК «Південь» опублікувало фото пошкоджених ангарів підприємства.