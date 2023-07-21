Україна отримає західні винищувачі F-16 до кінця цього року

Україна може отримати західні винищувачі F-16 до кінця цього року.
Про таку можливість заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в ефірі Fox News.
Однак він зауважив, що самі лише бойові літаки, навряд чи зможуть значно змінити хід бойових дій.
«F-16 надійдуть в Україну, скоріш за все, до кінця року. Але ми не вважаємо, що лише F-16 зможуть змінити ситуацію», – заявив представник Білого дому.
При цьому Кірбі наголосив, що ЗСУ зараз потрібно більше снарядів для артилерії, засобів ППО та бронетехніки.
«Що їм дійсно потрібно, то це артилерія, боєприпаси, засоби протиповітряної оборони і бронетехніка, танки», – сказав він.
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