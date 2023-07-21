Україна отримає західні винищувачі F-16 до кінця цього року

Україна може отримати західні винищувачі F-16 до кінця цього року.

Про таку можливість заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в ефірі Fox News.

Однак він зауважив, що самі лише бойові літаки, навряд чи зможуть значно змінити хід бойових дій.

«F-16 надійдуть в Україну, скоріш за все, до кінця року. Але ми не вважаємо, що лише F-16 зможуть змінити ситуацію», – заявив представник Білого дому.

Джон Кірбі. Фото: ЗМІ США

При цьому Кірбі наголосив, що ЗСУ зараз потрібно більше снарядів для артилерії, засобів ППО та бронетехніки.

«Що їм дійсно потрібно, то це артилерія, боєприпаси, засоби протиповітряної оборони і бронетехніка, танки», – сказав він.