Угорщина виступила проти плану ЄС з військової підтримки України

Угорщина виступила проти спроби Європейського Союзу створити довгостроковий фонд обсягом до 20 мільярдів євро для підтримки армії України, повідомило видання «Європейська правда» з посиланням на джерело Politico.

На зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі, яка відбулася у четвер, обговорювалася пропозиція виділити щонайменше 5 мільярдів євро на рік протягом чотирьох наступних років. Ці кошти призначалися для покриття витрат країн ЄС на закупівлю та надання зброї для України, а також для проведення навчань українських військ.

Однак Угорщина заявила, що буде блокувати цей план, доки Україна не виключить угорський банк OTP зі свого списку «спонсорів війни». Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто наголосив, що Будапешт не підтримає виділення коштів для Європейського фонду миру, який використовується Брюсселем для надання допомоги в поставках зброї в Україну, доки питання OTP не буде вирішено.

На сьогоднішній день ЄС уже виділив близько 4 мільярдів євро для фонду після вторгнення Росії в Україну. Однак Брюссель прагне створити стабільніше джерело фінансування, щоб уникнути потреби в постійних складних переговорах щодо поповнення фонду.