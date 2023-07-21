Союзники допоможуть Україні вивезти зерно усупереч російській блокаді

США працюватимуть з Україною та союзниками і партнерами, аби допомогти вивезти зерно із України. Про такий намір та його деталі в інтерв’ю Голосу Америки розповів Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США.

“Ми маємо ставитися до цієї погрози серйозно, – сказав Кірбі про російську військову блокаду експорту українського зерна. – Ми працюємо і будемо працювати з Україною та нашими союзниками і партнерами, аби вивезти зерно з України”.

За його словами, це, найімовірніше, будуть сухопутні шляхи. “Ми це вже робили, зокрема і до зернової угоди”, – додав Кірбі.

Це не так ефективно, як морем, каже посадовець, і таким шляхом “не вивезеш аж так багато зерна”. “Ми це розуміємо, але не полишимо спроби”, – запевнив утім представник Білого дому.

Кірбі також наполягає: “Що має відбутися, окрім того, що Росія повинна припинити блокаду, а ви маєте розуміти, те, що вони погрожують зробити – це військова блокада, це військові дії, тож окрім припинення цього, вони повинні повернутися до виконання угоди”.

За його словами, вигідною ця угода була для усіх, включно із російськими фермерами. Разом з тим вона була надзвичайно корисною для країн, які розвиваються, які мають проблеми із харчами.

І ці проблеми зараз будуть лише погіршуватися скрізь на Глобальному Півдні: в Азії, Африці, Латинській Америці, каже Джон Кірбі.

Жозеп Борель заявив, що розвиток подій вимагає додаткової відповіді Європи і зауважив, що в цьому становищі «є лише одне рішення: збільшити військову допомогу Україні».

«Якщо їх бомбардують, нам треба надати протиповітряні засоби. Якщо росіяни використовують дрони, то нам потрібно надати протиповітряні засоби, щоб знищувати ті дрони», — сказав представник ЄС.

Серед тем наради у четвер в Брюсселі є план довготерміново фінансування військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро.

Сьогодні з осудом російської позиції виступив і верховний представник ЄС з зовнішньої політики Жозеп Боррель. Він закликав збільшити допомогу Україні в захисті від російських атак, а також закликав європейські країни допомогти Україні експортувати зерно через так звані «лінії солідарності» — маршрути перевезення українського збіжжя суходолом через країни ЄС, що мають кордони з Україною.

«Їм доведеться робити більше, відкриваючи кордони та сприяючи транспортуванню, щоб брати зерно з України з портів Чорного моря. Це вимагатиме від держав-членів більшого залучення. Ми зробили багато. Нам треба зробити більше», — сказав посадовець.

Як повідомляв Голос Америки, Росія розглядає можливість атакувати цивільні кораблі в Чорному морі, а потім перекласти провину на українські сили, заявив високопосадовець Білого дому у середу.

«Російські військові можуть збільшити напади на українські зернові об’єкти і атакувати цивільні судна», – заявив речник Ради національної безпеки США Адам Годж.

Він сказав, що звинувачення ґрунтується на нещодавно розсекречених розвідданих.

Росія цими днями атакує портове місто Одеса ракетами та безпілотниками, а Кремль вирішив вийти з міжнародної угоди, яка дозволяє безпечний прохід українського зерна через Чорне море на світові ринки.