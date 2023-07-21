Росія хоче повернутися до зернової угоди

Згідно щоденного звіту Інституту вивчення війни (ISW), Росія намагається створити умови для терміновості свого повернення до Чорноморської зернової ініціативи, нарощуючи удари по українській портовій та зерновій інфраструктурі, а також загрожуючи атакувати цивільні судна в Чорному морі.

У звіті зазначено, що Україна збирає більшу частину свого врожаю в липні-серпні, тому удари Росії можуть ускладнити здатність України звільнити місце для зерна нового врожаю. Це може призвести до перебоїв у зерновій логістиці та позначитися на постачаннях зерна, зміцнюючи відчуття невідкладності, яке Кремль намагається створити.

За словами ISW, Кремль використовує ескалаційну риторику, щоб вплинути на поведінку Заходу щодо підтримки України. Незрозуміло, якою мірою російські сили намірені атакувати цивільні судна в Чорному морі, проте така заява, ймовірно, створює страх у морській активності та може спричинити обмеження українських портів на початку повномасштабного вторгнення.

ISW попереджає, що спроби РФ домогтися економічних поступок від Заходу можуть поставити під загрозу постачання продовольства до країн, що є цільовою аудиторією Кремля. Удари по портовій та зерновій інфраструктурі ілюструють готовність Кремля використовувати військові сили для вирішення економічних проблем, а не тільки для воєнних операцій в Україні.