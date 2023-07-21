Кабмін погодив експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів і бойових частин до БпЛА Китай надає РФ підтримку у війні — Франція » Німеччина оголосила новий пакет допомоги Україні з танками Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли танки Leopard, кулемети, артилерійські снаряди та інше необхідне озброєння Про це йдеться на сайті міністерства оборони Німеччини. Так, Україна отримає: 10 танків Leopard 1А5;

20 кулеметів MG3 для танків і бронетехніки;

1035 155-мм артснарядів і димових боєприпасів;

мостову систему та 12 причепів;

10 радарів;

16 вантажівок Zetros;

100 тис. аптечок. Допомога Німеччини Україні Країна з початку повномасштабної війни надає Україні військову допомогу. Зокрема, українські бійці одержують німецьку бронетехніку, у тому числі танки Leopard 2 та БМП Marder. З останнього, 24 березня Німеччина передала Україні кулемети, інженерні машини та антидронові системи. Вже у квітні країна відправила в Україну черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли вантажівки, розвідувальні дрони та боєприпаси.