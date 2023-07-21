Німеччина оголосила новий пакет допомоги Україні з танками

Про це йдеться на сайті міністерства оборони Німеччини.
Так, Україна отримає:
- 10 танків Leopard 1А5;
- 20 кулеметів MG3 для танків і бронетехніки;
- 1035 155-мм артснарядів і димових боєприпасів;
- мостову систему та 12 причепів;
- 10 радарів;
- 16 вантажівок Zetros;
- 100 тис. аптечок.
Допомога Німеччини Україні
Країна з початку повномасштабної війни надає Україні військову допомогу. Зокрема, українські бійці одержують німецьку бронетехніку, у тому числі танки Leopard 2 та БМП Marder.
З останнього, 24 березня Німеччина передала Україні кулемети, інженерні машини та антидронові системи.
Вже у квітні країна відправила в Україну черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли вантажівки, розвідувальні дрони та боєприпаси.
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